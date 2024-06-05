夏素材 トリーバーチ ショルダーバッグ クラッチ

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商品詳細
トリーバーチショルダーバッグ。カラーはゴールドです。斜めがけできます。ショルダーをはずしてクラッチにも。昨年と今年2回ずつ使用しました。保存袋は紛失しました。15横18マチ1.5ショルダー110
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