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オープニングセレモニーTシャツ
商品番号 R88458954564
商品名

オープニングセレモニーTシャツ
ブランド名 オープニングセレモニー
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋オープニングセレモニーのTシャツです。サイズはSですが大きめの作りになっています。定価¥30000税抜き2.3回　短時間着用の美品です。プリントがこだわっていて凄く可愛いです。
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