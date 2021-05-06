オープニングセレモニーTシャツ

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カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋オープニングセレモニーのTシャツです。サイズはSですが大きめの作りになっています。定価¥30000税抜き2.3回 短時間着用の美品です。プリントがこだわっていて凄く可愛いです。