TIGRE BROCANTE ストライプブラウス

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あまり着ていないのですが着用しておりますのでやや傷、汚れありにしています。折りたたんで簡易包装にてお送りします。中古になりますのでご了承の上ご検討ください。ご不明な点がございましたらお気軽にお声掛けください。着丈 約64cm袖丈 約58cm肩幅 約39cm素人採寸です。3,800円に値下げしています。