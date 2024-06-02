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TIGRE BROCANTE ストライプブラウス
商品番号 L17905224452
商品名

TIGRE BROCANTE ストライプブラウス
ブランド名 ティグルブロカンテ
特別価格 税込 1,482 円
在庫状況 あり

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商品詳細

あまり着ていないのですが着用しておりますのでやや傷、汚れありにしています。折りたたんで簡易包装にてお送りします。中古になりますのでご了承の上ご検討ください。ご不明な点がございましたらお気軽にお声掛けください。着丈　約64cm袖丈　約58cm肩幅　約39cm素人採寸です。3,800円に値下げしています。
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全2色＊レディース＊TIGRE BROCANTE-ティグルブロカンテ-ロンドン ...
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tigre brocante ティグルブロカンテ グログランストライプマラケシュ ...
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