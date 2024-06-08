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週末値下げ！マルボンゴルフ 黒 クロップドポロM
商品番号 X48945491252
商品名

週末値下げ！マルボンゴルフ 黒 クロップドポロM
ブランド名 マルボンゴルフ
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用、日本未入荷のレディース用ポロシャツです。デザインも可愛く、これからのゴルフラウンドに最適です。サイズが合わず出品させて頂きます。【商品説明】(素材)コットン(カラー)BLACK(特徴)通気性と速乾性に優れています。伸縮はノーマルバックデザインがポイント高級感も備えています。【サイズ】M(スリムフィット)◾着丈:45.5◾袖丈:22◾身幅:48◾肩幅:39※素材や測定位置の兼ね合いで、1～2㎝の誤差がある場合がございます。---------------------------※海外輸入品です。デザインやタグ表記など日本国内の商品と異なる所がございます。気になる方、神経質な方につきましては、ご購入の際、ご理解頂けますと幸いです。
http://narcologia.ru/goods/manufacture478841.html
http://narcologia.ru/goods/perforce904965.html
http://narcologia.ru/goods/smear891504.html
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