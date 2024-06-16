♡3枚セット♡【ユニクロ】マメクロゴウチ ブラトップ

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商品詳細
【商品名】♡3枚セット♡ユニクロマメクロゴウチブラトップ【購入時期、場所】 UNIQLO店舗購入 【使用期間、頻度】 購入後、水洗いの洗濯を1度して 試着後、サイズ感があわなかったので、 そのまま保管品に。その後着用することも なかったので出品しています。 【サイズ】 XLサイズよろしくお願いします(*^_^*)
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