♡3枚セット♡【ユニクロ】マメクロゴウチ ブラトップ

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【商品名】♡3枚セット♡ユニクロマメクロゴウチブラトップ【購入時期、場所】 UNIQLO店舗購入 【使用期間、頻度】 購入後、水洗いの洗濯を1度して 試着後、サイズ感があわなかったので、 そのまま保管品に。その後着用することも なかったので出品しています。 【サイズ】 XLサイズよろしくお願いします(*^_^*)