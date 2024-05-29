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ミラオーウェン クラシックリボンギャザーチュニック ドット
商品番号 D45528855742
商品名

ミラオーウェン クラシックリボンギャザーチュニック ドット
ブランド名 ミラオーウェン
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Milaowenミラオーウェンクラシックリボンギャザーチュニック☆平置き採寸■サイズ表記0■肩幅：約50cm■身幅：約57cm■着丈：約73cm■袖丈：約38cm柄・デザイン···ドット︎︎︎︎︎︎☑︎素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。︎︎︎︎︎︎☑︎畳ジワができることがあります。目立った傷汚れなく綺麗な状態です(*^^*)ミラオーウェンブラウスミラオーウェントップス
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