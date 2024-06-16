ポロラルフローレン　ニットドレスシャツ　白

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商品詳細
去年の9月に購入しまし、タグは外してしまいましたが一度も着ませんでした。タンス保管なのでシワがあります。柔らかい素材で1枚で着たり重ね着などにも最適です。襟元が崩れないようにプレートが入っています。ネイビー刺繍、色はホワイトです。サイズXS着丈 約67cm身幅 約44cm袖丈 約57cm多少の誤差ございます。
http://narcologia.ru/goods/passionate210113.html
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