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ポロラルフローレン　ニットドレスシャツ　白
商品番号 T80903601248
商品名

ポロラルフローレン　ニットドレスシャツ　白
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

去年の9月に購入しまし、タグは外してしまいましたが一度も着ませんでした。タンス保管なのでシワがあります。柔らかい素材で1枚で着たり重ね着などにも最適です。襟元が崩れないようにプレートが入っています。ネイビー刺繍、色はホワイトです。サイズXS着丈　約67cm身幅　約44cm袖丈　約57cm多少の誤差ございます。
http://narcologia.ru/goods/passionate210113.html
http://narcologia.ru/goods/competitive241281.html
http://narcologia.ru/goods/preference114638.html
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