大きいサイズ　レディース　春夏　トップス　半袖50

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商品詳細
【L】バスト約96cm丈約70cm肩幅約39cm袖丈約24cm【XL】バスト約101cm丈約71cm肩幅約40cm袖丈約25cm【XXL】バスト約106cm丈約72cm肩幅約41cm袖丈約25cm【3XL】バスト約111cm丈約73cm肩幅約42cm袖丈約26cm【4XL】バスト約116cm丈約74cm肩幅約43cm袖丈約26cm【5XL】バスト約121cm丈約75cm肩幅約44cm袖丈約27cm
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