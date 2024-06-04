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大きいサイズ　レディース　春夏　トップス　半袖50
商品番号 X83665598105
商品名

大きいサイズ　レディース　春夏　トップス　半袖50
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 1,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【L】バスト約96cm丈約70cm肩幅約39cm袖丈約24cm【XL】バスト約101cm丈約71cm肩幅約40cm袖丈約25cm【XXL】バスト約106cm丈約72cm肩幅約41cm袖丈約25cm【3XL】バスト約111cm丈約73cm肩幅約42cm袖丈約26cm【4XL】バスト約116cm丈約74cm肩幅約43cm袖丈約26cm【5XL】バスト約121cm丈約75cm肩幅約44cm袖丈約27cm
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