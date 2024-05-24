

60s～ Pink HIYOSHI ボタニカル柄 総柄 オープンカラーシャツ 長袖 ジャパンヴィンテージ 昭和レトロ とろみ素材 ビンテージ レディースM相当 | 古着屋 grin days memory 【公式】古着通販 オンラインストア powered by BASE 60s～ Pink HIYOSHI ボタニカル柄 総柄 オープンカラーシャツ 長袖 ジャパンヴィンテージ 昭和レトロ とろみ素材 ビンテージ レディースM相当 | 古着屋 grin days memory 【公式】古着通販 オンラインストア powered by BASE



60s～ Pink HIYOSHI ボタニカル柄 総柄 オープンカラーシャツ 長袖 ジャパンヴィンテージ 昭和レトロ とろみ素材 ビンテージ レディースM相当 | 古着屋 grin days memory 【公式】古着通販 オンラインストア powered by BASE 60s～ Pink HIYOSHI ボタニカル柄 総柄 オープンカラーシャツ 長袖 ジャパンヴィンテージ 昭和レトロ とろみ素材 ビンテージ レディースM相当 | 古着屋 grin days memory 【公式】古着通販 オンラインストア powered by BASE



60s～ Pink HIYOSHI ボタニカル柄 総柄 オープンカラーシャツ 長袖 ジャパンヴィンテージ 昭和レトロ とろみ素材 ビンテージ レディースM相当 | 古着屋 grin days memory 【公式】古着通販 オンラインストア powered by BASE 60s～ Pink HIYOSHI ボタニカル柄 総柄 オープンカラーシャツ 長袖 ジャパンヴィンテージ 昭和レトロ とろみ素材 ビンテージ レディースM相当 | 古着屋 grin days memory 【公式】古着通販 オンラインストア powered by BASE



60s～ Pink HIYOSHI ボタニカル柄 総柄 オープンカラーシャツ 長袖 ジャパンヴィンテージ 昭和レトロ とろみ素材 ビンテージ レディースM相当 | 古着屋 grin days memory 【公式】古着通販 オンラインストア powered by BASE 60s～ Pink HIYOSHI ボタニカル柄 総柄 オープンカラーシャツ 長袖 ジャパンヴィンテージ 昭和レトロ とろみ素材 ビンテージ レディースM相当 | 古着屋 grin days memory 【公式】古着通販 オンラインストア powered by BASE



60s～ Pink HIYOSHI ボタニカル柄 総柄 オープンカラーシャツ 長袖 ジャパンヴィンテージ 昭和レトロ とろみ素材 ビンテージ レディースM相当 | 古着屋 grin days memory 【公式】古着通販 オンラインストア powered by BASE 60s～ Pink HIYOSHI ボタニカル柄 総柄 オープンカラーシャツ 長袖 ジャパンヴィンテージ 昭和レトロ とろみ素材 ビンテージ レディースM相当 | 古着屋 grin days memory 【公式】古着通販 オンラインストア powered by BASE



60s～ Pink HIYOSHI ボタニカル柄 総柄 オープンカラーシャツ 長袖 ジャパンヴィンテージ 昭和レトロ とろみ素材 ビンテージ レディースM相当 | 古着屋 grin days memory 【公式】古着通販 オンラインストア powered by BASE 60s～ Pink HIYOSHI ボタニカル柄 総柄 オープンカラーシャツ 長袖 ジャパンヴィンテージ 昭和レトロ とろみ素材 ビンテージ レディースM相当 | 古着屋 grin days memory 【公式】古着通販 オンラインストア powered by BASE



60s～ Pink HIYOSHI ボタニカル柄 総柄 オープンカラーシャツ 長袖 ジャパンヴィンテージ 昭和レトロ とろみ素材 ビンテージ レディースM相当 | 古着屋 grin days memory 【公式】古着通販 オンラインストア powered by BASE 60s～ Pink HIYOSHI ボタニカル柄 総柄 オープンカラーシャツ 長袖 ジャパンヴィンテージ 昭和レトロ とろみ素材 ビンテージ レディースM相当 | 古着屋 grin days memory 【公式】古着通販 オンラインストア powered by BASE



60s～ Pink HIYOSHI ボタニカル柄 総柄 オープンカラーシャツ 長袖 ジャパンヴィンテージ 昭和レトロ とろみ素材 ビンテージ レディースM相当 | 古着屋 grin days memory 【公式】古着通販 オンラインストア powered by BASE 60s～ Pink HIYOSHI ボタニカル柄 総柄 オープンカラーシャツ 長袖 ジャパンヴィンテージ 昭和レトロ とろみ素材 ビンテージ レディースM相当 | 古着屋 grin days memory 【公式】古着通販 オンラインストア powered by BASE



60s～ Pink HIYOSHI ボタニカル柄 総柄 オープンカラーシャツ 長袖 ジャパンヴィンテージ 昭和レトロ とろみ素材 ビンテージ レディースM相当 | 古着屋 grin days memory 【公式】古着通販 オンラインストア powered by BASE 60s～ Pink HIYOSHI ボタニカル柄 総柄 オープンカラーシャツ 長袖 ジャパンヴィンテージ 昭和レトロ とろみ素材 ビンテージ レディースM相当 | 古着屋 grin days memory 【公式】古着通販 オンラインストア powered by BASE



60s〜 Pink HIYOSHI ボタニカル柄 総柄 オープンカラーシャツ 長袖 ... 60s〜 Pink HIYOSHI ボタニカル柄 総柄 オープンカラーシャツ 長袖 ...



60s～ Pink HIYOSHI ボタニカル柄 総柄 オープンカラーシャツ 長袖 ジャパンヴィンテージ 昭和レトロ とろみ素材 ビンテージ レディースM相当 | 古着屋 grin days memory 【公式】古着通販 オンラインストア powered by BASE 60s～ Pink HIYOSHI ボタニカル柄 総柄 オープンカラーシャツ 長袖 ジャパンヴィンテージ 昭和レトロ とろみ素材 ビンテージ レディースM相当 | 古着屋 grin days memory 【公式】古着通販 オンラインストア powered by BASE



60s～ Pink HIYOSHI ボタニカル柄 総柄 オープンカラーシャツ 長袖 ジャパンヴィンテージ 昭和レトロ とろみ素材 ビンテージ レディースM相当 | 古着屋 grin days memory 【公式】古着通販 オンラインストア powered by BASE 60s～ Pink HIYOSHI ボタニカル柄 総柄 オープンカラーシャツ 長袖 ジャパンヴィンテージ 昭和レトロ とろみ素材 ビンテージ レディースM相当 | 古着屋 grin days memory 【公式】古着通販 オンラインストア powered by BASE



60s～ Pink HIYOSHI ボタニカル柄 総柄 オープンカラーシャツ 長袖 ジャパンヴィンテージ 昭和レトロ とろみ素材 ビンテージ レディースM相当 | 古着屋 grin days memory 【公式】古着通販 オンラインストア powered by BASE 60s～ Pink HIYOSHI ボタニカル柄 総柄 オープンカラーシャツ 長袖 ジャパンヴィンテージ 昭和レトロ とろみ素材 ビンテージ レディースM相当 | 古着屋 grin days memory 【公式】古着通販 オンラインストア powered by BASE



60s～ Pink HIYOSHI ボタニカル柄 総柄 オープンカラーシャツ 長袖 ジャパンヴィンテージ 昭和レトロ とろみ素材 ビンテージ レディースM相当 | 古着屋 grin days memory 【公式】古着通販 オンラインストア powered by BASE 60s～ Pink HIYOSHI ボタニカル柄 総柄 オープンカラーシャツ 長袖 ジャパンヴィンテージ 昭和レトロ とろみ素材 ビンテージ レディースM相当 | 古着屋 grin days memory 【公式】古着通販 オンラインストア powered by BASE



60s〜 Pink HIYOSHI ボタニカル柄 総柄 オープンカラーシャツ 長袖 ... 60s〜 Pink HIYOSHI ボタニカル柄 総柄 オープンカラーシャツ 長袖 ...

即購入OKコメント不要♦︎フォロー割 フォロワー割一律500円オフ‼️デッドストック品やレザー以外の物は基本的にホームクリーニングをしています【商品名】60s〜PinkHIYOSHIボタニカル柄総柄オープンカラーシャツ長袖ジャパンヴィンテージ昭和レトロとろみ素材ビンテージレディースM相当【商品説明】深みのあるダークブラウンをベースに、お花の様な木の実のようなイラストが散りばめられたオープンカラーのシャツテーラードの様なラペルシルエットや、両裾についたパッチポケットなど、シャツジャケットの様なエッセンスもある一枚眺めていると、昭和レトロな趣を感じさせてくれる佇まいですね成分タグが付いていないので定かではありませんが、柔らかく、サラリと肌を滑る肌触りの良さはおそらくシルクを使っていると思われますハイネックのインナーと無性に合わせたくなる良いデザインオールウェイズなおすすめの一枚です【実寸】・着丈約57cm襟付け根から・身幅約49cm・肩幅約37cm・袖丈約52cm・ゆき丈約73cm【表記サイズ】・sizeタグ記載なしレディースMサイズ相当※必ず実寸をご確認お願い致します。【ブランド】・PinkHIYOSHI【生産国】・タグ記載なし【素材】・タグ記載なし素材感から、silkだと思われます【状態】汚れ、ダメージは見当たらず、使用感の少なめなコンディションの良好な一枚です#gdm3583採寸は若干の誤差がある場合もございます。全て古着になりますので小さな汚れや穴などは見落としがある場合もございます。ご了承頂ける方のみご購入お願い致します。神経質な方は恐れ入りますが、トラブル回避のために購入をご遠慮くださいLadysは↓#gdm_ladys#古着#ヴィンテージ#アメリカ古着#アメカジ#ヨーロッパ古着#used#vintage#ビンテージ#USA#アメリカ#90s#80s#70s