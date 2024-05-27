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CHANEL♡マトラッセ 長財布
商品番号 T34906356932
商品名

CHANEL♡マトラッセ 長財布
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 22,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シャネル定番のマトラッセの長財布です♡ラムスキンです。四隅の傷、中の状態等お写真にてご確認ください。やや傷や汚れがあります。中古品だという事をご理解の上ご購入ください。神経質な方はご遠慮ください。購入時のギャランティカードや箱等揃ってます！すり替え防止の為ノーリターンとなります。匿名配送不可他サイトでも出品している為ご購入の際は在庫のご確認をお願いします◡̈*
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