CHANEL♡マトラッセ 長財布

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シャネル定番のマトラッセの長財布です♡ラムスキンです。四隅の傷、中の状態等お写真にてご確認ください。やや傷や汚れがあります。中古品だという事をご理解の上ご購入ください。神経質な方はご遠慮ください。購入時のギャランティカードや箱等揃ってます！すり替え防止の為ノーリターンとなります。匿名配送不可他サイトでも出品している為ご購入の際は在庫のご確認をお願いします◡̈*