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☆サマーセール☆高級皮革☆パイソンバック
商品番号 W62261711832
商品名

☆サマーセール☆高級皮革☆パイソンバック
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 6,662 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高級皮革☆パイソンバックです☆サマーセール品です。お色はブラウン系になります。柔らかいパイソンの革で軽くて丈夫です。高額で購入した逸品です。マグネット開閉です。内ファスナー付きポケット１内フリーポケット１外ファスナー付きポケット１幅約３３㎝縦約２７㎝マチ約８㎝持ち手約４３㎝ユーズド品ですが未々御使い頂ける状態です。目立つダメージは見当たりませんが1度人の手に渡ったお品物になりますので御理解の上お買上げお願い申し上げます。
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