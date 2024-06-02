ダブスタ☆柄フレアスカート

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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございます。なんば高島屋にて2万ほどで購入星柄のこのデザインはなんば高島屋限定デザインだそうです♡購入してから何年か経っておりますが着用回数少なく美品です( ꈍᴗꈍ)丈 約49センチウエスト 約34センチストレッチ○サイドポケット×2お気に入りで大切にしておりましたが年齢的に厳しくなってきたので出品いたします。トリコロールカラーがとても可愛くてレアなスカートです！活用していただける方、どうぞよろしくお願いいたします♡カラー...ホワイトシルエット...フレア
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