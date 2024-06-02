トリーバーチ PERRY BOMBE MINI BAG 黒

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去年PayPayのショッピングモールで購入。4回ほど使用しましたが、思っていたよりサイズが小さくあまり使用機会がないと思ったので出品します。サイズなどは写真11枚目をご参照ください。所々にダメージあります。バッグの中は比較的綺麗です。箱などはなしなので、丁寧に梱包して配送致します。カラー···ブラック種類···ミニショルダーバッグ