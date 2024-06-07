◆美品◆ CHANEL シャネル コインケース ココマーク マトラッセ ブラック

ご覧頂きありがとうございます♪●●当店について●●当店は国認可の古物商免許を取得し、運営しております。取扱商品は全て鑑定士が真贋した正規のお品ですので、安心してご利用ください♪●●他にもブランド品多数出品中●●#HCブランド←をタップして頂ければご覧頂けます♪シャネルのコインケースです。小銭の他にクレジットカード、名刺、定期、鍵なども入るサイズです。撥水加工をしておりますので、汚れや水にも強く長くご愛用頂けます。●状態表面のみリカラーしております。小傷は御座いますがベタつきなどもなく、全体的に綺麗なお品です。シリアルシールがスレで数字が読めなくなっております。リペア後、未使用です。※詳しくは画像をご参照ください。●リペア内容・高品質クリーニング・リカラー（染め直し）・金属磨き・色止めコーティング・除菌・防汚・防カビ・撥水加工●付属品コインケースシリアルシール（本体に付属）※その他は付属しません。●サイズ(約)横幅9.5cm縦8cmマチ1.5cm●仕様ボタン式開閉コインケース×2内ポケット×1●素材レザー●購入場所ブランドオークション●管理番号469●注意点発送をお休みする際、返品について、当店のリペアに関してはプロフィールに詳しく記載しております。ご一読の上ご購入お願い致します。（ご購入頂いた時点で同意頂いた事とさせて頂きます。）#ブランド#ハイブランド#高級#セレブ#セレカジ#キレイめ#ロゴ#カバン#バッグ#鞄#リペア#リカラー#レザー#CHANEL#シャネル#エナメル#パテントレザー#ココマーク#ブラック#黒#コインケース#小銭入れ#カード入れ#カードケース#名刺入れ#定期入れ#キーケース#キーホルダー#マトラッセ230607



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