カスタネ　キャミビスチェ

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商品詳細
カラー···ブラック柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋キャミビスチェ新品 美品試着のみですがご理解のある方のみお願いします肩紐のリボンと胸元はサイズ調整可能ですとてもフェミニンな印象ですが普段のトップスに合わせるだけでとても新鮮なトーディネート間違いなしです！！素材:ポリエステル100％※インナーのTシャツは参考商品ですが、お売りすることも可能ですのでご相談ください出品時6,000円 →5,600円 お値下げしました
http://narcologia.ru/goods/freezer634698.html
http://narcologia.ru/goods/approximate66420.html
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ジャガードキャミビスチェ | Kastane(カスタネ)レディース | PAL ...
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紐付きニットキャミビスチェ | Kastane(カスタネ)レディース | PAL ...
2023AWアイテム】チェックキャミビスチェ（キャミソール）｜Kastane ...
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【2023AWアイテム】紐付きニットキャミビスチェ
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