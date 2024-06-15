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- ネストローブ ヂェン先生の日常着 えみおわす ICHI Antiquites
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商品詳細
目黒のセレクトショップ購入藍染めリネンブラウス定価14000円ポーランド製リネン…100%サイズ…フリーサイズカラー…天然インディゴ着丈フロント50cmバックフロント68cm素人採寸になりますのでご了承ください。4枚目の写真の色が一番近いです。＊状態良好のためお値下げ交渉ご遠慮ください＊返品対応不可#えみおわす#コズミックワンダー#ヂェン先生#ネストローブ#ICHIAntiquitesお好きな方におすすめ
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