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ネストローブ　ヂェン先生の日常着　えみおわす　ICHI Antiquites
商品番号 L24315925607
商品名

ネストローブ　ヂェン先生の日常着　えみおわす　ICHI Antiquites
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

目黒のセレクトショップ購入藍染めリネンブラウス定価14000円ポーランド製リネン…100%サイズ…フリーサイズカラー…天然インディゴ着丈フロント50cmバックフロント68cm素人採寸になりますのでご了承ください。4枚目の写真の色が一番近いです。＊状態良好のためお値下げ交渉ご遠慮ください＊返品対応不可#えみおわす#コズミックワンダー#ヂェン先生#ネストローブ#ICHIAntiquitesお好きな方におすすめ
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