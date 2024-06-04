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SHENERY シーナリー　BurgerChef Tシャツ
商品番号 V41969923235
商品名

SHENERY シーナリー　BurgerChef Tシャツ
ブランド名 ジャーナルスタンダードレリューム
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ(M)以下平置きサイズ※素人採寸のため多少の誤差はご理解ください　身幅:53cm　着丈:67cm　肩幅:48cm　袖丈:21cm♦アメリカインディアナポリスに存在したバーガーショップのロゴTee愛らしいキャラクターとロゴデザインがポップな雰囲気で、主役級の1枚！白地に赤文字プリントが、ショップのスタッフTeeのような雰囲気で、スタイリングに抜け感をプラスしてくれます。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/moped567168.html
http://narcologia.ru/goods/message983127.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce926455.html

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