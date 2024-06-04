SHENERY シーナリー　BurgerChef Tシャツ

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商品詳細
サイズ(M)以下平置きサイズ※素人採寸のため多少の誤差はご理解ください 身幅:53cm 着丈:67cm 肩幅:48cm 袖丈:21cm♦アメリカインディアナポリスに存在したバーガーショップのロゴTee愛らしいキャラクターとロゴデザインがポップな雰囲気で、主役級の1枚！白地に赤文字プリントが、ショップのスタッフTeeのような雰囲気で、スタイリングに抜け感をプラスしてくれます。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/moped567168.html
http://narcologia.ru/goods/message983127.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce926455.html
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