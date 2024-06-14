ピクミン　Tシャツ 出会い PIKMIN　Mサイズ

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商品詳細
ニンテンドーストアで購入のピクミン Tシャツ出会いPIKMIN Mサイズです新品未使用です●サイズ（cm)身丈70×身巾52×肩巾47×袖丈20オマケでNintendoOSAKAのショップ袋1枚お付け致します ピクミン柄即購入OK値下げ交渉ご遠慮下さい送料無料 匿名メルカリ宅急便でお届けします
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