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ラルフローレン ウール100% チェックシャツ
商品番号 Y61613743029
商品名

ラルフローレン ウール100% チェックシャツ
ブランド名 ローレンラルフローレン
特別価格 税込 1,365 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラルフローレンウール100%チェックシャツLaurenRalphLauren上質なウール100%のヴィンテージシャツです。胸元のRLL刺繍ロゴと、シルバーの刻印ボタンがとても上品です。元がお高めでしたので大切に着用しクリーニングで保管をおりました。肌寒くなってきたこれからの時期に、羽織として、腰等に巻いてアクセントとしてもお使いいただけます。モノトーンカラーなので、合わせやすいです。メンズライクなアイテムなので、ストリートスタイル、テック、アウトドアスタイルなどとの相性がいいです。年代物なので希少価値の高いアイテムでかつ状態はかなりいいです。サイズS(P/P)肩幅35cm身幅42.5cm着丈64cm袖丈54cmゆき70cm(首付け根から袖口)素材ウール100%カラーブラック×ホワイト(黒×白)テイスト・シーン···オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアルテイスト・シーン···オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル、韓国系色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···チェック素材···ウール古着レアアメリカンヴィンテージビンテージテックノームコア柴田ひかり佐原みゆ紀Rachelレイチェル1LDKサロモンsalomonスニーカー
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http://narcologia.ru/goods/rouge331810.html
http://narcologia.ru/goods/smear883904.html

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