THE NORTH FACE ノースフェイス　中綿ジャケット　カーキ　Mサイズ

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます♪♪お色は カーキ系かと思います。表記サイズはM平置き採寸をご参考ください。肩幅41身幅49袖丈56着丈63多少の誤差ご了承ください。多少の使用感ありますが目立ったダメージなど無くまだまだ活躍する1着です。あくまでも古着の為神経質な方はご遠慮ください。発送はコンパクトにします。アウトドア キャンプ ハイキング トレッキング 登山 釣り タウンユース ロゴ刺繍 キルティングジャケット ゴールドウイン#ReGARAGE管理番号1803
http://narcologia.ru/goods/sci-fi278247.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation837624.html
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