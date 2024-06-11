【極美品】GENUINE　オーストリッチ ハンドバッグ ブラック ゴールド金具

GENUINEのとっても素敵な、オーストリッチハンドバッグになります♡全体的なとても綺麗な状態です(^^)ショルダー紐は付属しません。オーストリッチの天然の革の風合いがとても素敵なバック。高級感がありながら、かなりの大容量の荷物が入るタイプ。マチがすごく出るタイプで蛇腹のようにマチが広がり冠婚葬祭などかなり重宝するバックです。サイズも、大きすぎず小さすぎず、そしてサイズ調節でマチも広がり何かと便利な高級感ある機能的なバックです。この度、同じような新しいバックを購入したため、どなたかに綺麗なうちにお譲りさせていただきます(^^)即ご購入OKです♪カラー： ブラックサイズ： 横28高さ21.5マチ上部6〜7マチ下部9〜最大15持ち手29開閉は金具をひねりロック解除となり開閉できます。内側スペックは大きな部屋✕1他部屋✕2ファスナー付きポケット✕2即ご購入OKです♪カラー...ブラック



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GENUINE】ハンドバッグ【オーストリッチ/ブラック/ゴールド金具 ...



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