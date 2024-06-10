

【新品未使用】tsuki.s ／レディス リネンレーヨンラップパンツ 《ほぼ日》 【新品未使用】tsuki.s ／レディス リネンレーヨンラップパンツ 《ほぼ日》



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tsuki.sツキドットエスレディスリネンレーヨンラップパンツ色》ネイビーほぼ日で2年前ほどに購入いたしました。使わないままタグ付きで保管していました。↓↓↓以下お品の説明より抜粋レーヨンのとろみのあるタッチと、麻の通気性のよさをあわせもった素材で、風通し良くさらりとした穿き心地です。ひかえめな光沢、なめらかな風合いがうつくしいドレープをつくります。「ラップパンツ」とは、前側を巻きつけるようにして穿くパンツで、左右が非対称のシルエットになり、見ようによってはスカートっぽくも見えます。デザインが効いているので、シンプルなトップスと合わせると真価を発揮します。風をはらむようなゆったりしたシルエットで、脚さばきはらくらく。うしろ側にはゴムを入れてあるため、腰まわりをしめつけず、ウエスト位置を調整して穿いていただけます。素材》麻55％ レーヨン45％すずしげなリネンにレーヨンが入ることで、ほど良い光沢ととろみのある落ち感がイージータイプのパンツながら大人っぽさを演出します。さらりとした穿き心地でリラックス感もあるので、室内での着用はもちろん、気温や湿度が高い日にも重宝します。ウエストの後ろ半分だけにゴムが入っています。長時間座っていても締め付けられる感じはありません。ウエストも好きな位置に調整できます。内側にはフロントを留めるためのボタンが2つ。織り目がうつくしい綾織りのリボンをむすんで固定します。サイズ》 F脇丈89ウエスト（ゴム上がり）62ウエスト（ゴム伸ばして）88ヒップ100渡り50股下48股上43裾巾31キャンセルはトラブル防止のため受けておりませんので、よく考えられてご購入お願いいたします。発送は基本的に平日のみとなります。発送までに数日いただくことがございます。発送はなるだけお安い方法を使うため、コンパクトに簡易梱包することがございます。梱包材はリサイクル材を使用することがございます。梱包の仕方により発送方法が変更になることがございます。ご了承ください。（発送方法がゆうゆうメルカリ便、らくらくメルカリ便それぞれ変更になることがございます。）質問に関して、返事が遅くなることがございます。できる限り丁寧な対応を心がけております。よろしくお願いいたします(^^)