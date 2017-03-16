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✳︎HERMÈS✳︎ カシミアマフラー ブラウン
商品番号 W31375374242
商品名

✳︎HERMÈS✳︎ カシミアマフラー ブラウン
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 24,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＼これ以上のお値下げは考えておりません／お値下げ交渉ご遠慮ください。誠に申し訳ございません。✳︎白洋舎ロイヤルクリーニングにてメンテナンス済MadeinScotland100%カシミアサイズ:幅約39x長さ約150cm(フリンジ含まず).....................................................☆【A】未使用☆【A’】新品同様★【B】美品とても状態の良いUSED品です。状態の良いものを少しでも安く購入されたい、という方にお勧めです。✳︎白洋舎ロイヤルクリーニング済み✳︎友人より仏渡航土産にいただいた品となります✳︎長期保管品✳︎箱、タグ等無し☆【B’】きれいめ☆【C】ふつうに使える☆【C’】使用感あり☆【D】難あり✳︎自宅保管品となります。感じ方に個人差がございますので、素人による検品により、細部の見落とし等が少しでも気になる方は、誠に恐れ入りますが、ご購入をお控えくださいませ。✳︎記載したサイズ感や使用感はあくまで私見となります。選択の目安としてご参考にしてください。素材···カシミヤ素材···カシミヤ
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