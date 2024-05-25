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＜6(ROKU)＞COTTON VOLUME コットンボリュームブラウス
商品番号 P93491604000
商品名

＜6(ROKU)＞COTTON VOLUME コットンボリュームブラウス
ブランド名 ロクビューティアンドユースユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＜6(ROKU)＞COTTONVOLUMEコットンボリュームブラウス薄手の素材なので今から活躍してくれると思います。ボリュームのある袖がとても可愛く、シンプルなのにオシャレなシルエット❤︎サイズ36着用画像156cm(参考までに)カラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···無地素材···コットン季節感···春、夏、秋
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