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クリスチャンディオール　お花柄トップス　シルク
商品番号 I73027368337
商品名

クリスチャンディオール　お花柄トップス　シルク
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 15,180 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···花柄シルク100%銀座店購入品クリーニング済み個人の自宅保管ですのでご理解いただける方のみご検討くださいませ。配送の際はコンパクトにして送らせていただきます。商品状態は画像をご確認ください。
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