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- 新品 エポカザショップ Peroto コットントップス
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商品詳細
銀座のエポカザショップで購入3万円弱でした新品未使用タグ付ですPerotoブルガリア製コットン100%レースやニットが見事なブランドです他の方とかぶることはないたくさんお洋服持っていて変わったデザイン上素材を着たい方へリゾートホテルでの朝食や散歩にあいそうショートパンツと相性抜群サイズ１着丈57㎝身幅平置き38㎝胸下切り替え部分ゴム入り身幅平置き31㎝透け感ありますのでインナーを合わせてくださいませ生成色肌触り最高です(^-^)最終価格です
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