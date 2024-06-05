2way！ジョバンニアパ K14 カメオ トップ ブローチ M1047

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GIAG.G.(米国宝石学会宝石鑑定士)厳選ジュエリー※お気持ち程度のお値引きは可能な場合もありますが大幅な値引きは出来ません。また、タイトルに値引不可の商品は値引きできません。よろしくお願いします。2way！ジョバンニアパK14カメオトップブローチ11.85gのご紹介です。ジョバンニアパの大変繊細な彫りが施された美しいカメオのお品物です！大きめのデザインでとても存在感があり目を引く逸品です！ペンダントトップとしてもブローチとしてもお使いいただけます！地金は肌馴染みの良いK14が素材に使われており、本物の輝きを楽しめます。１点ものですのでお早めにどうぞ！！素材・k14(585の刻印あり)お石・カメオ(メノウ)重量・約11.85グラムチェーンの長さ・チェーンは付属しません。トップサイズ・約32.9ミリ×約43.6ミリ(バチカン含む)付属品・なし商品の状態・状態の良い美品です！！※撮影は商品に傷がつかないように柔らかい桐材の上で行なっております。５９９００ー ▲管理2211M1047