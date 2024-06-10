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専用です。コーチショルダーバッグ２way ウィロウ カラーブロック
商品番号 T19704246013
商品名

専用です。コーチショルダーバッグ２way ウィロウ カラーブロック
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

専用です。数回使用のお品になります。同じようなバックが増えたため出品しました。状態はいい方かと思いますが素人目線ですので見落とし等ある場合がありますのでご理解頂ける方の購入をお待ちしております。牛革(本革)カラーブロックベージュライトブルーsize縦２４横３０マチ１１いかがでしょうか？神経質な方の購入はご遠慮ください。
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