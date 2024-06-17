新品未使用　ユニクロ＋Ｊ　カシミヤニットビッグマフラー

ユニクロ＋Ｊカシミヤニットビッグマフラー新品未使用、タグ付き定価：9,990円＋税カラー：グレー素材：100%カシミヤサイズ：本体180x60cmカシミヤ100%の上質マフラー。大判サイズなのでいろいろとアレンジできる。シックなカラーラインが+Jらしい。購入後、使用する機会が無く、自宅で保管しておりました。折りたたんで発送いたします。お値下げ不可になります。



ユニクロ公式 | カシミヤニットビッグマフラー



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