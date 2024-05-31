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欠品有】ビーストウォーズメタルス トランスフォーマー C-40 メタルスコンボイ
商品番号 B47643226636
商品名

欠品有】ビーストウォーズメタルス トランスフォーマー C-40 メタルスコンボイ
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 1,443 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビーストウォーズメタルス超生命体トランスフォーマーC-40総司令官「メタルスコンボイ」昔購入して使用し、保管していました。小傷や擦れがあります。青い右胸に色落ちがありますので写真でご確認願います。武器は欠品しています。可動部分は問題なく動きます。大きさは、写真でご確認願います。重さ172g写真にあるものが全て（メジャー以外）です。なにぶん古いものなので、気になる事があれば、遠慮なくお問合せ下さい。宜しくお願い致します。取り扱い方法の動画がありましたので載せます。https://youtu.be/zRO0fUHTjuk#トランスフォーマーならコチラもどうぞ
http://narcologia.ru/goods/protein319134.html
http://narcologia.ru/goods/freezer832998.html
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