欠品有】ビーストウォーズメタルス トランスフォーマー C-40 メタルスコンボイ



駿河屋 -<中古>[破損品/付属品欠品] C-40 メタルスコンボイ ...



駿河屋 -<中古>[付属品欠品] C-40 メタルスコンボイ ...



タカラ TF/ビーストウォーズメタルス メタルスコンボイ C40 ...



C-40 総司令官「メタルスコンボイ」



Amazon.co.jp: トランスフォーマー ビーストウォーズ C-40総司令官 ...



2023年最新】トランスメタルス コンボイの人気アイテム - メルカリ



メガトロン ビーストウォーズ メタルス っぽい 変形おもちゃ-



【ジャンク品】ビーストウォーズメタルス 超生命体 ...



C-40 総司令官「メタルスコンボイ」



トランスフォーマー ビーストウォーズ メタルス C-40 メタルスコンボイ | フリマアプリ ラクマ



コンボイ メタルスのヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!の ...



トランスフォーマー ビーストウォーズ メタルス C-40 メタルスコンボイ



コンボイ メタルスのヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!の ...



メガトロン ビーストウォーズ メタルス っぽい 変形おもちゃ-



トランスフォーマー ビーストウォーズメタルス C-40 メタルスコンボイ ...

ビーストウォーズメタルス超生命体トランスフォーマーC-40総司令官「メタルスコンボイ」昔購入して使用し、保管していました。小傷や擦れがあります。青い右胸に色落ちがありますので写真でご確認願います。武器は欠品しています。可動部分は問題なく動きます。大きさは、写真でご確認願います。重さ172g写真にあるものが全て（メジャー以外）です。なにぶん古いものなので、気になる事があれば、遠慮なくお問合せ下さい。宜しくお願い致します。取り扱い方法の動画がありましたので載せます。https://youtu.be/zRO0fUHTjuk#トランスフォーマーならコチラもどうぞ