マイケルコース MKシグネチャー クロスボディ ショルダーバッグ

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購入後、1度短時間使用致しましたが、全体的にキレイな状態かと思います。シグネチャーロゴプリントキャンバスをミックスさせ、優しい色使いで落ち着きのある中にもフェミニンな表情に仕上げたJETSETCHARMトップジップポシェットクロスボディミディアム-MKシグネチャー。お出かけの必需品が全て収まる程よいサイズ感で、トップハンドルで持ち運ぶことも、調節可能なストラップでクロスボディとしてお使い頂くことも可能です。【商品説明】・内 側：カードスロット６:オープンポケット１・外 側：オープンポケット２・サイズ＊横幅29cm高さ17cmマチ6cm(素人の為、多少誤差はあるかと思います)※箱等はつきませんのでご注意下さい。※値下げは可能ですのでお気軽にどうぞ。非常識な値下げ交渉はお返事しない場合がございます。あくまで一度人の手に渡っているのをご理解頂ける方のみ購入お願いします。神経質な方はご遠慮ください。#ハンドバッグ#トートバッグ#クロスボディ#サッチェル