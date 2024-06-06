【PAMEO POSE】Nikka Pokka Denim デニムパンツ

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PAMEOPOSEのデニムパンツです。【定価】￥27500状態は綺麗ですが、気に入って履いていた為少し着用感がございますので、お安く出品しております。■ポイント■PAMEOPOSE定番の匠のニッカポッカパンツがデイリーに着られるデニム素材にて登場。足首周りは、タイトで上のたっぷりな生地を足首の上でブラウジングさせて着る仕様です。足下のスリットディティールもシンプルながらも垢抜けた印象に。ハイウエストで、腰の位置をとても高く見せるのでスタイルアップ効果も抜群です。シーズンレスに着られ、トップスに困らない着回し抜群の、今季一押しの自慢の逸品です。■コーディネート■カジュアルなスタイルはもちろん、レースやキャミなどのフェミニンなトップスやヒールを合わせたミスマッチなコーデもおすすめです。カラー：スカイブルーサイズ：S：着丈102㎝ウエスト68㎝ヒップ100㎝股下70㎝M：着丈108㎝ウエスト71㎝ヒップ103㎝股下76㎝素材：コットン100％#PAMEOPOSE#パメオポーズ