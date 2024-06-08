KENZO ケンゾー 2way バッグ ピンク

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KENZOの2wayバッグです。数年前、阪急うめだの直営店にて購入しました。定価：64900円カラー：ピンクサイズ約cm幅28.5高さ:18持ち手入れて27マチ:13ショルダーバッグにも、ハンドバッグにもなります。使用5回ほど。縫い目の部分に黒ずみができやすく、一応レザー専用のクリームで綺麗にしていますが、落ちきれないものは残っています。写真ご確認ください。ショルダーの紐は外して使用していたため、紐は未使用、暗所で保管していました。未使用ですが経年変化でしょうか、リング部分に黒ずみが浮かんでいます。外側チャック付きポケット×3内側にポケット×大1、小2斜めのチャックポケットは小物程度なら入る感じです。年中通して使えます。ショルダーハンドバッグパステルピンクケンゾーKENZO高田賢三