【 NOBRAN 】Tシャツ　　薄いボーダー

こちらから全商品→#服飾学生の古着屋[状態]目立った汚れは無いですが古着商品ですのでご理解お願い致します[色]黒に近い茶色[詳細説明]2022-23トレンドアイテム Y2K男女兼用 ユニセックス 商品です。ので メンズ レディース どちらでもご着用なれます。1点物ですので、購入気になっている方はお早めに。[サイズ]身幅44cm着丈70cm肩丈43cm袖丈17cm素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。商品画像は素人の撮影及びモニターの状況やフラッシュで色が若干違って見えることがあります。メンズ レディース ヴィンテージ アーカイブ ストリート y2kカジュアル モード 裏原 レトロ コンテナ コンテナストア サイケ contenastore11747391vintagearchive50s60s70s80s90s00sフェアリーグランジfairygrungemcblingマクブリング ミリタリーサイバーテック軍 ロザリオ 00年代90年代80年代70年代派手 パンクブリーチダメージ加工加工モード 軍モノ2000デザイナーズohnlawrencesullivanサリバンyprojectMidorikawaチャールズ CharlesJeffreyLoverboyラフシモンズ jeanpaulgaultierゴルチエ 20471120グランジkikoサレンmasuナンバーナイン ヒステック hystericglamourサイケ undercovertheelephantdolceandgabbanasyu.アンカバ ficceヒッピー blackmeansisseymiyakesullentokyohiyadamgoffaxデザイン個性的色落ちパッチワーク 加工ダメージかすれワッフルロゴ 編み込み十字架ドクロクロスパール ブリーチミリタリークラッシュ Tシャツ半袖 プリント



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