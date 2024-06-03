ヨーロッパ vintage カットワークフリルブラウス

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商品詳細
こちらでお譲り頂き、数回着用しました。カットワークレースの素敵なブラウスです。1枚でもスウェット等と合わせても可愛いです。襟には、２段のフリルがあり、ボタンは隠れるタイプです。コットンとポリエステル素材ですので、シワにもなりにくく、オールシーズン着用できるかと思います。ヴィンテージにしては、ダメージもなく、比較的状態は良いものと思いますが、神経質な方はご遠慮ください。着丈約65cm肩幅約41cm身幅約50cm袖丈約64cmヴィンテージ慣れしている方に。色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント、刺繍、レース、フリル、パフスリーブ素材···コットン(綿)jantiqueshookedvintagekiarisvintagewittyvintageprelovednudevintagesamakivintagetorovintagesunnyvintageuncinqmillivintageitimiluiklailaintageotoevinivinipelicanvintageorfeoジャンヌバレジャンティークエディットフォールル那由多郊外hookedkiaris70svintagevintageロンハーマンfumika_uchidaフミカウチダIsabelMarantイザベルマランamerivintageJOURNALSTANDARDヨーロッパヴィンテージヴィンテージブラウス
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