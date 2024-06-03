ヨーロッパ vintage カットワークフリルブラウス



TG387 1900年代フランス製カットワークフリルカラーコットンブラウス - ロンドンヴィンテージ洋装店 *アンティークリネンドレスとヴィンテージバッグ* TG387 1900年代フランス製カットワークフリルカラーコットンブラウス - ロンドンヴィンテージ洋装店 *アンティークリネンドレスとヴィンテージバッグ*



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TG384 1900年代フランス製水色コットンピンタックフリル襟付きブラウス - ロンドンヴィンテージ洋装店 *アンティークリネンドレスとヴィンテージバッグ* TG384 1900年代フランス製水色コットンピンタックフリル襟付きブラウス - ロンドンヴィンテージ洋装店 *アンティークリネンドレスとヴィンテージバッグ*



ヨーロッパ古着 カットワークレース レイヤード風 重ね着風 ホワイト ... ヨーロッパ古着 カットワークレース レイヤード風 重ね着風 ホワイト ...



ヨーロッパ古着70sヴィンテージレースフリルブラウス | 大阪・阿部野の ... ヨーロッパ古着70sヴィンテージレースフリルブラウス | 大阪・阿部野の ...

こちらでお譲り頂き、数回着用しました。カットワークレースの素敵なブラウスです。1枚でもスウェット等と合わせても可愛いです。襟には、２段のフリルがあり、ボタンは隠れるタイプです。コットンとポリエステル素材ですので、シワにもなりにくく、オールシーズン着用できるかと思います。ヴィンテージにしては、ダメージもなく、比較的状態は良いものと思いますが、神経質な方はご遠慮ください。着丈約65cm肩幅約41cm身幅約50cm袖丈約64cmヴィンテージ慣れしている方に。色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント、刺繍、レース、フリル、パフスリーブ素材···コットン(綿)jantiqueshookedvintagekiarisvintagewittyvintageprelovednudevintagesamakivintagetorovintagesunnyvintageuncinqmillivintageitimiluiklailaintageotoevinivinipelicanvintageorfeoジャンヌバレジャンティークエディットフォールル那由多郊外hookedkiaris70svintagevintageロンハーマンfumika_uchidaフミカウチダIsabelMarantイザベルマランamerivintageJOURNALSTANDARDヨーロッパヴィンテージヴィンテージブラウス