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新品未使用 EPOCA エポカ 定価39000 ドット柄 カットソー
商品番号 S33950348277
商品名

新品未使用 EPOCA エポカ 定価39000 ドット柄 カットソー
ブランド名 エポカ
特別価格 税込 1,440 円
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商品詳細

【　配送　】基本まとめての発送となる為、火曜日金曜日の発送となります。。❗️値下げ交渉の方はご希望の金額を提示して下さい❗️✔即購入可能✔複数購入大歓迎♪(お値引きさせて頂きます)主にレディースアウター・トップ・スカート・パンツ・Tシャツ・ポロシャツ・パーカー・コート・ダウン春用夏用秋用・冬用など出品していますので、気になる方は、商品一覧をご覧になっていってください(*^^*)自宅保管、素人検品、素人寸法の誤差、使用感やシミや細かい傷やほつれなど伝えきれない場合がございます。USED品・古着にご理解がない方の購入はお控え下さい。【　商品情報　】★サイズ：38★状態：良い★色:紺【　サイズ詳細（単位：cm）】実寸(平置き)着丈：42袖丈：18肩幅：36身幅：43♡PC、スマホなど見る環境によっては、色が違うように見える場合もあります。
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