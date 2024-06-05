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ブラデリスニューヨーク　すっきり楽ちん 綿混 ブラキャミ ブラック M 新品
商品番号 G63570938938
商品名

ブラデリスニューヨーク　すっきり楽ちん 綿混 ブラキャミ ブラック M 新品
ブランド名 ブラデリスニューヨーク
特別価格 税込 1,415 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブラデリスニューヨーク　すっきり楽ちん綿混ブラキャミブラックM新品未使用タグ付きサイズ…M柄・デザイン···無地カラー···ブラックカップ···カップあり(取り外し)季節感···春、夏、秋、冬特徴···汗染み防止、カップ付き、ストレッチ、速乾、胸パッド付き公式オンラインで2着購入したつもりが、4着購入してしまっていたようなので、新品未使用タグ付きのまま出品します。ナイトブラとしてもおすすめです。2着まとめてご購入も可能ですのでお気軽にコメントをください。
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