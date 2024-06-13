ティアラ ボートネック裾シャーリングブラウス ホワイト とろみ スーツ ケープ

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商品詳細
マットな素材感の上品トップス透けづらいマットなサテン素材を使用したプルオーバーブラウスです。ゆったりとしたシルエットですが、ウエストゴムがポイントとなって、きちんと感も演出しています。袖にあしらわれたタックが動きを出しているので、腕をほっそりと見せてくれます。カジュアルにデニムなどと合わせても、きれいなスカートやパンツと組み合わせてオフィス仕様にもお使い頂けます。〇定価14300円〇サイズF着丈53ゆき57〇素材ポリエステル100%〇状態ワンシーズン4.5回の使用目立つ汚れはありませんイエナスピックアンドスパンノーリーズリエスユナイテッドアローズシップスフレームワークジャーナルスタンダードエストネーションバンヤードストームガリャルダガランテトゥモローランドバーニーズニューヨークロンハーマンドゥーズィエムクラスアパルトモンシンゾーンヨリyoriIENAスーツ通勤オフィスドルマンスリーブケープ#ミチルのティアラ
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ボートネック2WAYブラウス／ハンドウォッシュ／ソフトベネシャン／la SPLENDINA (SP045-49)
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