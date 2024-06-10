H BEAUTY＆YOUTH COTTON NYLON CORD POLO

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HBEAUTY＆YOUTHCOTTONNYLONCORDPOLOCOTTONNYLONCORDCOLLAERKNIT/ニット/カーディガン＜HBEAUTY\u0026YOUTH＞COTTONNYLONCORDPOLOCOLLAERKNIT川口春奈さんも着用していたアイテムになります。完売商品で入手困難かと思います。新品未使用未開封です。川口春奈ユナイテッドアローズHBEAUTY\u0026YOUTHカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン...その他カラー...袖丈...半袖季節感...夏