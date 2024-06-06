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値下げ未使用品定価14万　尺八　琴古流
商品番号 X33841757841
商品名

値下げ未使用品定価14万　尺八　琴古流
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 27,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

琴古流　尺八　一尺八寸管　約54.5センチ定価140,000円未使用、定価札あり歌口　外径約35mm内径約22mm管尻　外径約50mm内径約20mmかなりお値下げしています。状態に関しましては画像にてご確認頂き、ご自身でご納得の上、購入をご検討お願いたします。コメントなし購入歓迎です。よろしくお願いします。#尺八#琴古流#未使用種類···尺八
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