値下げ未使用品定価14万　尺八　琴古流

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琴古流 尺八 一尺八寸管 約54.5センチ定価140,000円未使用、定価札あり歌口 外径約35mm内径約22mm管尻 外径約50mm内径約20mmかなりお値下げしています。状態に関しましては画像にてご確認頂き、ご自身でご納得の上、購入をご検討お願いたします。コメントなし購入歓迎です。よろしくお願いします。#尺八#琴古流#未使用種類···尺八