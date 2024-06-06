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#RYUの雑貨その他一覧はこちら実家から出てきた水墨画です。きれいな状態だと思うのですが、美術品の判断ができず、目立った傷や汚れなしとしています。裏にシールがあり、手書き4号とあります。画家の名前でしょうか『暁舟』とあります。家人は結構な値段だったと思うとのことですが、いつ頃手に入れた、誰の作品なのか、判然としません。整理のため手放しますが、飾って愛でていただける方へ画廊へふらりといった際、『美術品はビビッときたら買いなさい、と言われたのを思い出します。もし、ビビッとこられた方、値段交渉も受け付けますのでどうぞ◆他にもいろいろ出品してます↓#RYUの商品一覧はこちら#buyee