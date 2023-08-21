美品★ラルフローレン ストライプシャツ

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似合わなかったのでお譲りします。目立った傷や汚れなどなく、まだまだ着用いただけます。サイズ:2(S)自宅保管のためしわがありますが、アイロンはご自身でかけていただけると幸いですカラー···ブルー柄・デザイン···ストライプ季節感···春、秋、冬