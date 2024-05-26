フェイドリーフウォーターズ　ノースフェイス　タンクトップ　Tシャツ　登山　水色

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商品詳細
ノースフェイスのタンクトップです。夏山に着ていこうと思って買いましたが、着る機会がありませんでした・・・綺麗な水色で可愛いですよ！柄・デザイン···無地カラー···ブルー季節感···春、夏、秋ノースフェイスパタゴニアモンベル登山ナンガグレゴリー
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