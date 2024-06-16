PLAY COMME des GARCONS 半袖T

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商品詳細
PLAYCOMMEdesGARCONSの半袖カットソーです。胸のハート刺繍がゴールドカラーで可愛いです。1回のみ着用しました。身幅約44㎝着丈約57.5㎝肩幅約37㎝サイズ M#プレイコムデギャルソン#PLAYCOMMEdesGARCONS
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