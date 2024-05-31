アンゴラ　羊毛　ハーフ　コート　Ｍ　レディース

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閲覧頂きありがとうございます‪即購入⭕️胸幅47cmです。肩幅39㎝。袖丈53㎝。身丈67㎝縦糸羊毛100%横糸アンゴラ100%とても軽くて暖かいです。できるだけ丁寧な梱包を心がけますが初心者のため完璧にいかないことがございます。ご了承ください。気持ちの良い取引を心がけております。中古品にご理解のある方のみでお願いいたします。カラー···ベージュ着丈···ミドル柄・デザイン···無地季節感···秋、冬