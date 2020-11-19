ebagos エバゴス　カゴバッグ　ファー付き　ショルダー

【ブランド】ebagos【コンディション】A ※詳しい状態は写真をご参照ください。【購入先】ブランドオークション【購入日】2022/11【返品】返品可能な期間は受取評価前までになりますので、万が一何かあれば受取評価前にご連絡ください。受取評価期間に関してましては、お客様が納得されるまでの大切な期間になると考えておりますので、到着から受取評価までの期間が長くても問題ありません。【その他】写真撮影時に白いタグがついておりますが、管理用のため、発送時にはお取りして送らさせていただきます。



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