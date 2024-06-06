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鞄21 Lake Alster、革ショルダー、未使用。
商品番号 E52250909550
商品名

鞄21 Lake Alster、革ショルダー、未使用。
ブランド名 Espare
特別価格 税込 2,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LakeAlsterの革ショルダーバッグです。15750円+税で購入。斜めかけできます。茶色で、２枚目が一番近い色味です。駆け引きや値下げ要求が好きではないので、初めからお安く出展しております。※送料込みで半額以下です。値下げ要求は、ご遠慮ください。※この形と材質では、もう作らないようなので、出展迷ってます。突然削除になることもありますので、ご了承ください。自宅保管が気にならない方にお譲りします。未使用ですが、完璧を求める方は、ご遠慮ください。らくらくメルカリ便か、ゆうゆうメルカリ便で送付いたします。※プロフィールお読み下さい。#LakeAlster#ショルダー#バッグ#革#レザー#茶#斜めかけ
http://narcologia.ru/goods/composite588854.html
http://narcologia.ru/goods/conception140857.html
http://narcologia.ru/goods/recommended111190.html
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