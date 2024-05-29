ディズニー　40周年　ドリームゴーラウンド　マフラー　手袋

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商品詳細
◇新品・未使用◇ディズニーリゾート 限定品！ふわふわで可愛いマフラーです♪内側のピンクも可愛いです。✳︎店内陳列品他の人が触っていなさそうな奥から選定しました。ですが、完璧なものではないため、気になる方はご遠慮くださいませ。本品の初期傷などについてはご了承ください。神経質な方や完璧を求められる方は購入ご遠慮ください。◎即購入可能です水濡れ対策をして圧縮して発送致します。予めご了承ください。ディズニー マフラーキャップもふもふ
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