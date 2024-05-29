ティファニー　オープンハート　イアリング

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商品詳細
カラー···シルバー材質···SV925ハートの大きさは約1センチこの度はご覧頂きありがとうございます。10年以上前にハワイで購入し、その後2、3回着用しましたが、長年、家で保管しておりました。特に汚れや傷はないと思います。宜しくお願いします。
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