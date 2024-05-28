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ヴィヴィアンウエストウッド エナメル ショルダーバッグ クラッチ 2way 総柄
商品番号 R18356748665
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド エナメル ショルダーバッグ クラッチ 2way 総柄
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

《アイテム》VivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッドショルダーバッグクラッチバッグポーチ2wayオーブ総柄プリント斜め掛けレディースバッグ《サイズ》タテ•••約20㎝ヨコ•••約30㎝マチ•••約3㎝ショルダー•••約135㎝《素材》エナメル《カラー》レッド《状態》《A〜B》SS：新品未使用S：未使用に近いA：目立った傷や汚れ無しB：やや傷や汚れ有りC：傷や汚れ有りD：ジャンク《補足》プリント面が少し擦れている箇所がありますが目立ちません♪ご検討よろしくお願いいたします(^ω^)《購入元》大手ブランドリユース店で購入。真贋査定済み正規品ですのでご安心ください♪《コメント》ご購入前に商品画像をしっかり確認した上でお取引よろしくお願いいたします。他に気になる箇所あれば画像追加いたします。よろしくお願いいたします^^《最後に》プロフィールをご一読の上お買い求めよろしくお願いいたします♪#あきな鞄
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